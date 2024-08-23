İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınlar için Mor Kadraj Temel Fotoğrafçılık Eğitimi düzenliyor. Kursa katılmak isteyen kadınlar, 6 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.İZMİR (İGFA) - Kadınlara yönelik pek çok eğitim ve kurs düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, fotoğraf çekmeye ilgi duyan kadınlar için Tuğçe Soytürk eğitmenliğinde Mor Kadraj Temel Fotoğrafçılık Eğitimi’ni başlatacak. 12 hafta boyunca her pazartesi 14.00-16.00 saatleri arasında Örnekköy’de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yapılacak eğitimin son başvuru tarihi ise 6 Eylül olarak belirlendi. Kontenjanla sınırlı eğitime başvuru yapmak ve bilgi edinmek için 232. 293 33 72 numaralı telefon aranabiliyor.

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