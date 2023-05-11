HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takım kaptanlarının katıldıkları bir basın toplantısı düzenlendi.BOLU (İGFA)- HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda basın toplantısı düzenlendi

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen ve THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan toplantıya Armada Praxis Yalıkavakspor'un kaptanı Kübra Yılmaz, Kastamonu Belediyesi kaptanı Serpil İskenderoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi kaptanı Burcu Dindar ve Antalya Konyaaltı Belediyesi kaptanı Monika Janesca Kıldan katıldılar.

Armada Praxis Yalıkavakspor'un kaptanı Kübra Yılmaz, "Görele Belediyesi ile çeyrek finalde güzel bir maç oynadık, iyi başladık ve kazandık. Adım adım bakıyoruz. Amacımız burada iyi maçlar ve iyi hentbol oynayıp kupayı kazanmak. Hırslıyız, istekliyiz, bunun için çalıştık ve sezonu bir kupa ile taçlandırıp Bodrum halkına armağan etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyesi kaptanı Serpil İskenderoğlu,"Konyaaltı Belediyesi'ni kutluyorum, ülkemize büyük bir gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediyesi olarak dün oynadığımız Tekirdağ maçını rahat bir şekilde geçtik. Yarı finalde Konyaaltı Belediyesi ile seyir zevki yüksek, heyecanlı güzel maç oynayacağımızı düşünüyorum. Zor maçlar önümüzde, hedefimiz kupayı almak. Hazırlandık, hazırız, umarım sakatlıksız güzel maçlar izletiriz. Herkese başarılar diliyorum."

Sekizli Final'i değerlendiren Serpil İskenderoğlu, "Sekizli final olması güzel oldu, bütün kadın hentbolu camiası bir araya gelmiş olduk, özlemlerimizi giderdik, görüştük. Çok güzel maçlar oldu ve umarım daha da güzel maçlar izlettiririz. Medyada daha fazla yayınlanmasını, bizimle ilgilenmesini bekliyoruz. Başarılara imza atmamız gerektiğini de biliyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Burcu Dindar da, "Antalya Konayaltı Belediyesi'ni Avrupa Kupası'nı ülkemize getirdikleri için kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dün Yenimahalle Belediyesi ile oynadığımız çeyrek final maçı konsantrasyon eksikliğinden dolayı zorlu geçti. Ama kazanan taraf biz olduk ve mutluyuz. Yarı finalde Yalıkavak ile oynayacağız. Seyir zevki yüksek, güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki senedir Kastamonu ile final oynayıp kupayı kaçırdık. Bu sefer kupayı alıp İzmir'e götürmek istiyoruz. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim." diye konuştu.

Antalya Konyaaltı Belediyesi oyuncusu Monika Janesca Kıldan ise konuşmasında, "Üsküdar Belediyesi ile güzel bir maç oynadık. İlk hedefimize ulaştık ve kazandık. İkinci hedefimize ulaşmak için buradayız. Yarı finalde zorlu bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Ama biz de güçlüyüz. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize güveniyorum. Biz de kupayı almak istiyoruz" dedi. Konyaaltı Belediyesi'nin Avrupa Kupası kazanması ile ilgili ise Monika Janesca Kıldan, "Çok mutluyuz. Türkiye'de tarih yazdık. Türkiye'ye Avrupa Kupası getirmekten gurur duyuyoruz. Üç yıllık bir takımın Antalya'ya kupa getirmesinin mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

FİNAL MAÇI 13 MAYIS’TA

Kupa'da 12 Mayıs Cuma günü yapılacak yarı final ilk maçında Konyaaltı Belediyesi-Kastamonu Belediyesi saat 13.30'te karşılaşacak ve maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor arasında oynanacak müsabakanın başlama saati ise 16.00 olacak ve bu karşılaşma trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı ise 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.