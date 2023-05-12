HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavakspor karşılaşacakANKARA (İGFA) - HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finali'nde bugün oynanan yarı final maçlarında rakiplerini eleyen Kastamonu Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavakspor finalde eşleşti.
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan ilk yarı final maçında Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi'ni 27-26 mağlup ederke finale yükseldi.
İlk yarısı 14-14 eşitlikle tamamlan karşılaşmada, maçın en değerli oyuncusu ödülü Kastamonu Belediyesi'nden Neslihan Çalışkan'a verildi.