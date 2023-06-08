İzmit Belediyesi ve İzmit Halk eğitim Merkezi iş birliğiyle kadınlar için yaza merhaba yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlendi.

SEKA Park’ta düzenlenen etkinlikte ilk olarak katılımcılar uzman spor eğitmenleri eşliğinde Plajyolu’na kadar tempolu şekilde yürüdü. Katılımcılar yürüyüş sonrasında başlangıç noktasına geri dönerek piknik yaptı. Piknik programında İzmit Belediyesi tarafından çay ve simit ikramında bulunuldu. Çeşitli sportif yarışmalar ve müzik eşliğinde düzenlenen piknik etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi.