‘’Tarımda İnegöl Modeli’’ ile sürekli gelişimi destekleyen İnegöl Belediyesi, 2015 yılında İnegöl Kaymakmlığı sahipliğinde, BEBKA hibe desteği ile kurulan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne desteklerini sürdürüyor.

İnegöl’de tarım sektörünü canlandıran hamleleriyle üreticiye nefes aldıran İnegöl Belediyesi, kadın girişimcileri de önemseyerek sektörün gelişmesinde desteklerini sürdürüyor. Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin el emeği ürünlerini üretebilmesi için BEBKA desteği ile aldığı makine teçhizat projesi tanıtım programı; protokol üyeleri, BEBKA temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri ve üretici kadınlar ile birlikte gerçekleştirildi.

6 KIRSAL MAHALLEDEN KADIN ÜRETİCİLER EL EMEKLERİYLE ÜRETİM YAPIYOR

Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tamamı kadınlardan oluşan İnegöl’ün kırsal Hamamlı, Eski Bahçekaya, Hilmiye, Gündüzlü, Bahçekaya ve Saadet Mahallerinden toplam 186 üyesi ile üretim yapıyor. BEBKA desteği ile; meyve sebze doğrama makinesi, meyve sebze kurutma makinesi, kapak kapama makinesi, istif rafları, teşhir rafları parçalardan oluşan makine teçhizatlarını bünyesine katarak kurumlara raf ömrü uzun üretimini bu proje ile sürdürmüş olacak.

‘’KADINLARIN EMEĞİNİN GÖRÜLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’’

Programın açılış konuşmasında destekleri için tüm paydaşlara teşekkür eden Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, kadınların emeğinin görülmesinin önemli olduğunu belirtti. Yılmaz konuşmasında, ‘’Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz BEBKA desteğiyle sürdürdüğümüz ikinci projemiz. İlki sosyal sorumluluk olarak İnegöl Kaymakamlığı sahipliğinde, İnegöl Belediyesi paydaşlığında yapılmış olan ayrıca kooperatifimizin de kurulmasını sağlayan projemizdir. Bu proje üretim ve pazarlama kabiliyetlerimizin mukabilinde üretimlerimizi biraz daha profesyonel biraz daha geniş ağa sunmak için yaptığımız yeni makine teçhizat projemize destek aldık. Oylat Çiftlik markası için çok önemli adımlar attık. Kadınların emeğinin görülmesi bizim için çok önemli. Desteklerinizle aşabileceğimizi düşünüyorum. Bugün burada varlığınızla bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘’İNEGÖL’ÜN EN ÖENMLİ ÖZELLİĞİ; ’’GİRİŞİMCİ İNSAN GÜCÜ’’

İnegöl’ün her alanda gelişimine ciddi anlamda destek sağlayan ve her platformda şehrin girişimci insanıyla güzel işler başarıldığını söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban burada bir konuşma yaptı. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’Oylat Çiftlik markası özelinde buluştuk. İnegöl’e dair birkaç husustan bahsetmem lazım. Şehrimiz ortaya koyduğu katma değer ile sonuçlarla dikkat çeken bir şehir. Nüfusu 300.000’i aşmış beraberinde ekonomik değer koyduğu gerek ihracat rakamı ile bugün Türkiye’nin 18. ihracatçısı olma kapasitesine erişmiş ve yine dış ticaret fazlası veren şehirler arasında da ilk 10’a girebilmeyi başarmış. Tabi ki içerisinde bulunduğu tarım, turizm, sanayi, ticaret ve ekonomi gibi konu başlıklarının her birinde üretmeye devam ediyor. Bana soracak olursanız İnegöl’ün en önemli özelliği nedir diye; bana göre girişimci insan gücü olduğunu ifade edebilirim. Oylat Çiftlik markası 6 tane köyümüzdeki hanımefendilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Aslında burada 2 temel esas var. İlki hanımefendilerin ekonomiye ellerinin değmesi ya da ekonomik hayatın içerisine dâhil olmaları. İkincisi bana göre kooperatifleşme. 2 hususta çok önemli. Burada tarım ürünlerini işleyerek endüstriye sokma yeteneğine sahip oldular. Oylat Çiftlik markası paydaşlarında desteğiyle bugün çok güzel vücut bulmaya devam ediyor. Esas olan işi sürdürebilmek. Şehrin buna sahip çıkması gerekiyor. Tabi onlar profesyonelleşmeye devam ediyorlar. Bu gayretli çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Yerel yönetimler olarak bizler de kendilerini destekliyoruz. El birliğiyle yolumuza devam edeceğiz.’’dedi.

‘’DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİYLE DESTEK SAĞLIYOR’’

Proje sunulduğunda devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşların projelerini hayata geçirmesinde destek sağladığını belirten İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, ‘’Güzel bir yerdeyiz. İçerinde kadının olduğu, üretimin olduğu, kooperatifin olduğu aslında olması hep arzu ettiğimiz şeylerin bir araya geldiği güzellik için bir aradayız. Güzel proje ortaya koyulduğunda ve böyle bir girişimde cesaretle hareket ettiği için devletimiz bütün birimleriyle; merkezi yönetimi, yerel yönetimleriyle, bunun için oluşturulmuş kalkınma ajanslarıyla her türlü desteği sağlıyor. Emek veren, destek veren, katkı sağlayan bu projeye inan ve yanında duran herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

‘’KADINLARIMIZ ÇALIŞACAĞIM VE BAŞARACAĞIM GAYRETİNDE OLAN HER BİREYİN YARDIMCISI OLUYORLAR’’

Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin girişimci ruhlu olan tüm kadınlara yardım ettiğini belirterek tüm üyelere teşekkür eden Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, ‘’Bu hikâyenin kahramanı Nurcan hanımdır. Arkasında destekçi ve girişimci bir ekibi var. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizlerde hükûmet, yerel yönetimler ve Ankara ayağının birer temsilcisi olarak sizlerin ve bu projelerin destekçisiyiz. Ben çalışacağım ve başaracağım gayretinde olan her bireyin yardımcısı oluyorlar. Siz de güzel bir örnek oldunuz. Tebrik ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’dedi.

Konuşmalar sonrası makine teçhizatların kullanımı kesilen kurdele start aldı. Protokol üyeleri Kooperatif içerisinde kadın üreticilerin el emekleriyle ortaya koyduğu ürünleri inceledi.