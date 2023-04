15 ülkede 9 bin kadınla yapılan araştırmaya göre, kadınların yüzde 72’si kendi işini kurmak istiyor.İSTANBUL (İGFA) - Araştırmalara göre kendi işinin patronu olarak başarısını belirleyen kadınların sayısı 252 milyona ulaştı.

Herbalife tarafından 15 ülkede 9 bin kadınla yapılan yakın tarihli bir anket, kadınların yüzde 72’sinin kendi işinin sahibi olmak istediğini ortaya koydu.

Zorluklarla baş eden ve başarma azmiyle çalışmak isteyen kadınları her zaman destekleyen Herbalife’ın Türkiye’deki distribütörlerinin yüzde 55’i kadınlardan oluştuğunu ifade eden Herbalife Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal, şunları söyledi: “Kadın girişimciler, distribütör ağımızın merkezinde yer alıyor. Sektör olarak kadın istihdamına da önemli bir katkı sunuyoruz. Distribütörlerimizin çoğunluğunu oluşturan kadın ve gençleri birer ‘mikro girişimci’ olarak konumlandırıyoruz. Kadın girişimcilerden aldığımız güçle her gün daha çok kişiye ulaşıyor, hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz. Kadının toplumun ve ekonominin her alanında var olması şart. Bunun için de en başta ekonomik özgürlüğüne sahip olması gerekiyor. Biz de kariyer veya eğitimine ara vermiş ancak çalışmaya hevesli, kendi işinin patronu olmak isteyen kadınları destekleyen bir çalışma sistemi sunuyoruz" dedi.

Sıfırdan iş kurmayı hedefleyen kadınların tavsiye ve destek konusunda bazı zorluklarla karşılaştığını belirten Haksal, eğitimli ve bağımsız distribütörleri aracılığıyla ürünlerini müşterilerine doğrudan ulaştıran Herbalife, girişimcilik yolculuğuna güvenlik, destek ve koruma unsuruyla başlamak isteyenler için önemli fırsatlar sunulduğunu kaydetti.