Kadir Gecesi’nde Balıkesirliler, Zağnos Paşa Camii başta olmak üzere merkezdeki camilere akın ettiler.

Başta Zağnos Paşa Camii olmak üzere merkezdeki camilere teravih namazı için gelen binlerce kişi, camilerde yoğunluk dolayısıyla yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Vatandaşlar oruçlarını açtıktan sonra Zağnos Paşa Camii’ni doldurdu. Cami içinde yer bulamayanlar avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dua etti. Vaazla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti. Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi. Erkekler kadar kadınların da camiye akın ettiği ve avluda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Avlunun da dolmasının ardından vatandaşlar ağaçların arasında namazlarını kılıp dua etti. Caminin dışında ise hayırseverler ve büyükşehir belediyesi tarafından lokma ve kandil simidi dağıtım araçlarından vatandaşlara ikram edildi.