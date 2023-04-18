Kuran-ı Kerim’de bin aydan hayırlı müjdesi verilen Kadir Gecesi Bursa’da ve Türkiye’de tüm camilerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bursa Muradiye Camii’ndeki Kadir Gecesi etkinliği, Herkesduysun.com haber sitesinin Kadir Gecesi Özel programıyla canlı yayınlandı.

BURSA (İGFA) – İslam aleminin en önemli gecelerinden olan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi, Bursa Muradiye Camii’nde Kadir Gecesi Özel programı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Herkesduysun.com bünyesinde yayın yapan Herkes Duysun TV’den canlı yayınlanan gecede, teravih namazı öncesi Muradiye Camii’ne vatandaşlar akın etti.

Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı'nın kıldırdığı teravih namazının ardından başlayan programda Sakal-ı Şerif ziyaretinin yanı sıra ilahi ve kasideler okundu.

Programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlara Destimal-i Şerif örtüsü hediye ederek helva ve şerbet ikramında bulundu.