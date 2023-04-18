Kadir Gecesinde İnegöllüler camilere akın etti. İnegöl Belediyesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Dünya Birincisi Hafız Adem Bilgetay’ı İnegöllülerle buluşturdu.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde vatandaşlar teravih namazını kılıp, Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti. Mübarek gecede, İnegöllüler de tüm camilere akın etti. İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi özel programında Organize Sanayi Bölgesi Camiinde 2022 yılı Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Dünya Birincisi Hafız Adem Bilgetay ile İnegöllüleri buluşturdu.

İftar sonrası binlerce vatandaş, Kadir Gecesi programı için OSB Camisine akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyelerinin katılımıyla OSB Camisindeki Kuran-ı Kerim tilavetine katıldı. Yatsı öncesi 2022 yılı Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Dünya Birincisi Hafız Adem Bilgetay, kıratıyla camiyi dolduran vatandaşların gönüllerini mest etti.

Teravih namazı çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate helva ikramları yapılırken, Başkan Alper Taban da cami avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkının kandilini kutlayan Başkan Taban, vatandaşlarla sohbet etti

İBRAHİM USLU