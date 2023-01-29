Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde minibüs, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde seyir halinde olan Gülhan Y. yönetiminde ki 16 APB 880 plakalı otomobile iddiaya göre yan yoldan çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarptı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil karşı şeritten gelen Mesut İ. yönetimindeki 16 F 0830 plakalı minibüse çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.