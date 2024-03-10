Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde Hüseyin A. yönetiminde ki 16 MDM 52 plakalı otomobil Özfidanlık sokağa dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametinden seyir halinde İbrahim B. yönetimindeki 17 AVS 948 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yol kenarında park halinde olan 16 KNL 50 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Satılmış V. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İBRAHİM USLU