Mesudiye mahallesi altgeçidi üstünde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde seyir halinde olan Burak Ç. yonetimindeki 16 AU 065 plakalı otomobil Mesudiye altgeçidi üzerinden Bursa Ankara karayoluna çıkış yapmak istediği sırada Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 16 AKV 727 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobil de yolcu konumunda bulunan Beyzanur T. (22) ile Gülcan T. (39) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.