Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Deydinler sokakta meydana geldi.

Deydinler sokakta seyir halinde olan sürücü Hasrettin İ. (53) yönetimindeki 06 AF 9263 plakalı otomobil, Egenur sokaktan çıkan sürücü Berranur K.(19) yönetimindeki 16 AFY 445 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, site duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü Berranur K.(19) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı