Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alanyurt'tan gelip Kozluca bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Nazlı Y. yönetimindeki 16 ABR 924 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Sinem B. Yönetimindeki 16 KDS 83 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücü Nazlı Y. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.