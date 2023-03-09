Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü İbrahim Y.(31) yönetimindeki 16 AKU 475 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücü Kamil K.(30) yönetimindeki 16 AYG 906 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle aracın ön camına çarpıp yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.