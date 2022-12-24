Yunus Emre Mahallesi Zincirlikuyu caddesi üzerinde otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi Zincirlikuyu caddesi üzerinde seyir halinde olan Onur A. (24) yönetimindeki 16 ZZ 035 plakalı cip ile karşı istikametinden seyir halinde olan Furkan A. (25) yönetimindeki 16 AYM 501 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Dilan A. (24) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.