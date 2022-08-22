Alanyurt yolu üzerinde bulunan sebze ve meyve halinde kafasına demir kepenk düşen adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sebze ve Meyve Halinde dükkanı bulunan Fahrettin İ. (60) çalıştığı sırada dükkanın arıza yapan demir kepenki kafasına düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.