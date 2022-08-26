Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir işletmeye havalandırma penceresinde giren hırsız, sadaka kutusu ile kasadaki bozuk paraları çaldı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Çelebi Mehmet Sokak üzerinde faaliyet gösteren Çınar Fırın Kafe’ye gece geç saatlerde hırsız girdi. Arkada bulunan havalandırma penceresinden giren hırsız önce kafe içerisinde tur attı. Güvenlik kameralarına rahat tavırlarıyla yakalanan hırsız daha sonra kasaya yönlendi. Kasayı kırarak açan hırsız içindeki bozuk paraları çaldı. Akabinde sadaka kutusunu da çalan hırsız aynı şekilde kafeden çıkarak gözden kayboldu.

Sabah işyerini açan işletmeci, kasanın açıldığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Durumu fark eden işletmeci, polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızın yakalanması için çalışma başlatılırken, kafeye 2 ay içinde ikinci kez hırsız girdiği belirtildi.

ESNAFIN BAŞINA BELA OLDU

Görüntüleri paylaşmamızın ardından gazetemizi arayan bir işletme sahibi, aynı hırsızın bir ay önce kendi dükkanı da girdiğini belirtti. Yardım kutusunu çalan hırsızla ilgili yaklaşık 1 aydır çalışmanın sürdüğünü ama yakalanamadığını belirten işletme sahibi, başka esnaflarının canının yanmaması için emniyet ekiplerinden hırsızın biran önce yakalanmasını istedi.