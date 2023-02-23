Kafkasspor, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği ile Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği ortaklaşa depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için mevlid-i şerif okutuldu.

Kafkasspor salonunda düzenlenen programa çok sayıda üye ve vatandaşlar katıldı.

Mevlüt öncesi konuşma yapan İshakpaşa cami İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş, " 5 şubat akşamı o bölgedeki insanlar yarın başlarına ne geleceğinden habersiz evlerine girdiler. Ertesi gün ne hayalleri, ne umutları, ne ümitleri, ne hayata dair beklentileri vardı ama sabah kalkmak onlara nasip olmadı. Bizler hayata dair ümitlerimizi, umutlarımızı tasarlarken ahireti hiç bir zaman unutmamamız gerekir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatına, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatına yatırım yapmamız gerekir. Hangimizin nerese nasıl emaneti teslim edeceğimiz meçhul. Allah, islam coğrafyasını her türlü belalardan korusun inşaallah." dedi.

Konuşmanın ardından 6 imam hatip sırayla mevlid-i şerif okudular. Programa katılanlara helva ikram edildi.