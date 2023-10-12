Kafkassporlu futbolcu Samet Günhan’ın babası Selim Günhan hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 aydır rahatsızlığı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Samet Günhan’ın babası Selim Günhan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Selim Günhan‘ın cenazesi bugün Muratbey Köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine Kafkasspor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularının yanı sıra çok sayıda cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta Samet Günhan olmak üzere kederli Günhan ailesine baş sağlığı dileriz.

Seher Yaşa