Kafkas Camiasının sevilen isimlerinden 41 yaşındaki Hüseyin Sevinç hayatını kaybetti.
Kafkas Camiasının sevilen isimlerinden, Kafkas Folklor Derneği’nde uzun süre yöneticilik yapan Hüseyin Sevinç Antalya’da kanser tedavisi görüyordu.
Geçtiğimiz hafta ilik nakli yapılan 41 yaşındaki Hüseyin Sevinç evvelsi gün akşam durumu kötüleşerek hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesine, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Şahin, kaymakam Eren Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Merhumun cenazesi Yusuf Şahin camisinde kılınan cenaze namazının ardından, hastane mezarlığına defnedildi.