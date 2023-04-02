KAFKAS DEMİR GİBİ 0-1

BAL Ligi 14. Grupta 3. Lige çıkma mücadelesi veren İnegöl Temsilcisi Kafkasspor , İstanbul deplasmanında Cankurtaranspor'u 1-0 yendi.

Alibeyköy stadında oynanan ve Kafkasspor'un rakibine göre daha iyi oynadığı ilk yarıda Sergen'le kazanılan net gol, ofsayt gerekçesiyle orta hakem tarafından iptal edildi.

İkinci yarıda tempoyu arttıran ekibimiz , 56. dakikada Yusuf Demir'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra gelişen ataklardan başka gol çıkmayınca zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönen Kafkasspor , şampiyonluk şansını arttırdı.

Karşılaşmayı binin üzerinde Kafkasspor taraftarı da trübünden izledi..