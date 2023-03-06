6 Şubat’ta yaşanan 2 ayrı depremin yaralarının sarılma noktasında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Kafkas Platformu, Türkiye’ye örnek olacak yeni bağış kampanyasının startını verdi. 3 derneğin ortaklaşa gerçekleştireceği bağış organizasyonunda her ay deprem bölgesine 3 bin koli gıda paketi gönderilecek.

Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Kafkasspor ve Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek dev yardım kampanyasının startı verildi. Kampanyanın detaylarını Kafkas Platformu adına Osman Şentürk açıkladı.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından on binlerce vatandaşın hayatını kaybederken, yine on binlerce vatandaşın yaralandığını ve 1 milyonun üzerinde vatandaşın evsiz kaldıüını söyleyerek konuşmasına başlayan Osman Şentürk, “Yüzyılın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılarımız büyük, umarım yaralı vatandaşlarımız tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Ve umarız en kısa sürede ülkemizin yaraları, devlet-millet işbirliği ile kısa sürede sarılır” dedi.

Yaşanan acılar sonrası ülke genelinde büyük bir seferberlik hareketi başlatıldığını hatırlatan Şentürk, “ İnegöl’ümüzde 7’den 70’e herkes deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak olabilmek adına elinden geleni yapmıştır. İnegöl’ümüzden 500’ün üzerinde yardım TIR’ı deprem bölgesine gönderilmiş ve halen yardım çalışmaları devam etmektedir. Bizlerde Kafkas camiası adına hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle çok sayıda temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım TIR’larımızı göndermiştik. Yine gönüllü ekiplerimiz tarafından deprem bölgesinde çalışmalar yapmıştık.” Dedi

DEPREMZEDELERİ ZOR BİR YIL BEKLİYOR

Deprem bölgesinde artık vatandaşlarımız zor şartlar altında dahi olsa başlarını sokabilecekleri yerlere kavuştuklarını kaydeden Şentürk, “ Devletimiz tarafından yapılacak konutların teslim edilene kadar geçici olarak konaklayacakları bu yerlerde yüzbinlerce insanımızı zor bir yıl bekliyor. Ancak bu zaman dilimi içerisinde elimizden geldiğince kardeşlerimizin yanında olacağız. Devletimiz hızlı bir şekilde depremzede kardeşlerimize konut kazandırma mücadelesi verecek. Bizlerde, AFAD, Kızılay, İHH ve diğer kuruşlar gibi 1 yıl boyunca kardeşlerimizin acılarına ve sıkıntılarına ortak olmaya çalışacağız” dedi.

HER AY 3 BİN YARDIM KOLİSİ

1 yıl boyunca çadırlarda yaşam mücadelesi verecek 3 bin haneye her ay gıda kolisi göndereceklerini kaydeden Şentürk, “Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Kafkasspor ve Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizce organize edilecek bu iyilik kampanyası Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma olacaktır.

Yardım kolilerimiz Ramazan ayında verilen temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri halinde olacaktır. Hem üyelerimiz hem de hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonumuza tüm İnegöllü vatandaşlarımızı katılmaya davet ediyoruz.

Her bir gıda paketimizin tutarı 500 TL’dir. Gıda yardımlarını toplamada Nihat Bayraktar, Tuncay Kel ve Şerafettin Demirtaş kardeşlerimiz görevlendirilmiştir. Dileyen vatandaşlarımız Ekomar alışveriş merkezlerine giderek Kafkas Platformu Deprem Kampanyası adına ödeme yapabilecekler. Dileyen vatandaşlarımız istedikleri miktarda kampanyaya katılım sağlayabilecekler.” Diye konuştu.

ÇORBADA SİZİNDE TUZUNUZ OLSUN

Başkan Şentürk, konuşmasının sonunda, “Çorbada benimde tuzum olsun diyen her İnegöllüyü bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Bilindiği gibi Mübarek Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldı. Zekat, fitre ve sadakalarını vermek isteyen vatandaşlarımız bu anlamlı kampanyaya dahil olabilirler. Her zaman darda ve sıkıntıda olan kardeşlerine yardımda koşan İnegöl halkına bugüne kadar yaptıkları ve bugünden sonra yapacakları yardımlardan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız. “ dedi.

Basın toplantısına Kafkas Platformunu temsil eden dernek başkanları ile yardım komitesinde aktif rol alacak işadamları da katılım sağladı.