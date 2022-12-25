Bölgesel Amatör Lig(BAL) İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, sezonun ilk yarısının son maçında konuk olduğu lider Gebzespor’a 1-0 yenildi.

BAL Ligi 14. grup takımlarından Kafkasspor, Gebze Alaettin Kurt Stadyumunda karşılaştığı Gebzespor karşısında ilk yarıya hızlı başladı. Karşılıklı atakların olduğu maçta ilk yarının son dakikalarında Gebzespor, penaltıdan Ali Şentürk’ün ayağından bulduğu golle öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıda ise her iki takımda birbirlerini hataya zorladı.

İkinci yarıda da her iki takımın geliştirdiği ataklar golle sonuçlanmayınca, maç ilk yarıda atılan golle Gebzespor’un üstünlüğüyle sona erdi.