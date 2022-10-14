Kafkasspor yönetim kurulu üyesi Aydın Erol Cumartesi günü Bursa Veysel Karani (Atıcılar-3) sahasında oynayacakları Nilüfer Belediye spor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa derbisini kazanmak istediklerini belirten Erol “ Cumartesi günü Veysel Karani sahasında Bursa derbisinde Nilüfer Belediyspor karşılaşacağız. Rakibimiz bu lig için oldukça güçlü sayılabilecek bir kadrosu var. Tek amacımız cumartesi günü maçı kazanarak hedefimize doğru emin adımlarla gitmek istiyoruz. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı Bursa’ya davet ediyorum. Vergi dairesinin yanında ki kulüp binamızdan 12.30’da otobüsler hareket edecektir” diye konuştu.