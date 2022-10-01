Bölgesel amatör ligin iddialı temsilcisi İnegöl Kafkasspor, ilk maçında Nişantaşı FK’yı 3-0 yendi.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig kapısından dönen İnegöl Kafkasspor, bu sezon yaptığı iddialı transferlerle gündeme gelmişti. Sezonun ilk maçında Nişantaşı FK ile karşılaşan temsilcimiz Kafkasspor, rakibini 58. Dakika da Abdullah Çınar, 76. dakika da Furkan Yıldırım ve 90. dakika da Engin Can Koşar’ın attığı gollerle 3-0 yendi.

Bu sezon 3. Lige çıkmayı hedefleyen Kafkasspor, sezonun ilk maçında hanesine 3 puanı Nişantaşı FK’ya attığı 3 golle yazdırmış oldu.