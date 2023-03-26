Dost kulüplerin mücadelesinde son gülen taraf Kafkasspor oldu. Bursa Atıcılar sahasında oynanan Kafkasspor -Feriköy maçı öncesi taraftarlar arasında dostluk tezahüratları yapıldı. Maçın tamamında etkili olan Kafkasspor güçlü rakibi Feriköy karşısında çok sayıda net pozisyona girdi. İkinci yarının 65. Dakikasında sahneye çıkan Ömer Faruk Boz attığı güzel golle takımını öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca lider Kafkasspor haftayı 3 puanla kapattı.

Kaymakam Eren Arslan’ın da izlediği maça İnegöl’den yaklaşık 3 bin taraftar geldi. Görsel şovların yapıldığı statta taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.