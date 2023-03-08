Bölgesel Amatör(BAL) Lig 14 Grupta 3. Lige çıkma mücadelesi veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor, Kullar 1975 Spor’u 3-2 yendi

Atıcılar-3 sahasında oynanan müsabaka da İlk yarı iki takımının karşılıklı golleriyle geçti. Kullar 1975 Spor ilk yarı da iki kere önce geçmesine rağmen 39’ncu dakikada Yusuf Demir ve 45+7’de Hakan Öztürk’ün penaltıdan attığı gollerle Kafkasspor ilk yarı 2-2 eşitlikle sonuçlandırdı.

Maçın 2. Yarısında sahaya hakim olan Kafkasspor, 62’nci dakika da Hakan Öztürk’ün kullandığı penaltıdan skoru 3-2 yaptı. Maç bu skorla sona erdi.