Kafkasspor transfere devam ediyor. Son olarak Bursa Yıldırımspor'da oynayan Muhammet Öz’ü transfer etti.

Kafkasspor yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kafkasspor, 3. Lig ekibi Bursa Yıldırımspor'da oynayan 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Öz’ü transfer etti.

Kafkasspor Futbol Şube Sorumlusu Cengiz Ter, “Muhammet kardeşimiz kulübümüze transfer olmuştur. Kendisiyle anlaşmayı sağladık. Öncelikle kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun. Kulübümüze hoş geldin diyorum. Bizim için kurmuş olduğumuz kadroya çok artı bir değer daha kattığımızı düşünüyorum. İyi bir transfer, iyi bir karakter. İnşallah sezonda başarılı bir grafik çizer ve bizlere katkısı en üst düzeyde sunar. Kendisi de zaten bunun için burada. Biz aramızda görmekten çok mutlu olduk. İnşallah hayırlı olur” dedi.