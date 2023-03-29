Bal Ligi 14. Grup lideri Kafkasspor, deplasmanda konuk olduğu Yalovaspor’u 4-0 yenerek, 3. Lige çıkma şansını devam ettirdi.

Yalova Atatürk stadında oynanan karşılaşmada etkili bir futbol ortaya koyan temsilcimiz 14. Dakikada Tugay’ın kornerden kullandığı atışı kafayla gole çeviren defans oyuncusu Ömer Can Arslan’la 1-0 öne geçti.

32’nci dakikada sahneye çıkan Kafkasspor’un yeni transfer Doğukan Güngör’ün yaklaşık 25 metreden attığı aşırtma şık golüyle temsilcimiz maçta 2-0 önce geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz 56’ncı dakikada Furkan Taştemir’in uzaktan vurduğu güzel şutla duruma 3-0’a taşıdı.

Dakika 70’te kaleciyle karşı karşıya gelen Sergen Şakirler skoru 4-0’a getirdi.

Aldığı bu skorla grup liderliğini ve 3. Ligi çıkma şansını sürdüren Kafkasspor, deplasmanda 300’e yakın taraftarı da destekledi.