KAFKAS LİDERLİĞE KANATLANDI
Bölgesel Amatör Ligi(BAL) temsilcimiz Kafkasspor, saha sorunu nedeniyle Bursa'da karşılaştığı Akhisar Demirspor'u 5-0 yenerek hezimete uğrattı.
Dk 26 Kafkasspor atağında Ömercan'ın vuruşu golü getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında gelişen temsilcimizin atağında Hakan, ağları havalandırdı. Kafkasspor 2. Yarıda da esti gürledi. 52'nci dakikada gelişen atakta Mustafa, takımının 3. Golünü attı. 70'nci dakikada ise Göksu'nun vuruşu farkı 4'e çıkardı. 79'ncu dakikada Furkan, son noktayı koydu.