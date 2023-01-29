Bölgesel Amatör Lig(BAL) İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, sezonun ikinci yarısında deplasmanda karşılaştığı Nişantaşıspor’a karşı maçın başından sonuna tek kale oynadığı müsabakayı 2-0 kazandı.

BAL Ligi 14. grup takımlarından Kafkasspor, Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Sahasında karşılaştığı Nişantaşıspor karşısında ilk yarıya hızlı başladı. 21’nci dakikada Yusuf Demir’in golüyle Kafkasspor öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıda ise her iki takımda birbirlerini hataya zorladı.

İkinci yarıda da Kafkasspor geliştirdiği atakla 89’uncu dakikada Göksu Türkdoğan’ın ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti. Maç Kafkasspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kafkasspor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda aldığı galibiyetle 3. Lige çıkma yolunda önemli bir başarıya imza atmış oldu.