Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Kafkasspor, Yalovaspor ile karşılaştı. Atıcılar-3 sahasında ve binlerce Kafkasspor taraftarı izlediği maçta temsilcimiz adeta şov yaparak Yalovaspor’u 8-0 yendi.

BİNLERCE TARAFTAR DESTEK VERDİ

Lider Kafkasspor, Bölgesel Amatör liginin 9’ncu haftasında Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. İnegöllü binlerce taraftarın büyük destek verdiği maça hızlı başlayan temsilcimiz 4'üncü dakika da Göksu Türkdoğan ile önce geçti. Akabinde 24'üncü dakika da Abdullah Çınar ve 26'ın dakika da Furkan Yldırım’ın golleriyle Kafkasspor ilk yarısı 3-0 önce kapattı.

Üstünlüğü iyice eline geçirerek şov yapan temsilcimiz ikinci yarı da rakibi kendi sahasında hapsetti. Temsilcimiz oynadığı üstün oyunun meyvesini de gollerle aldı. 59'uncu dakikada Göksu Türkdoğan, 68'inci dakika da Yusuf Ocak, 78'inci dakikada Furkan Yıldırım, 84'inci dakikada Hakan Öztürk ve 86'ıncı dakikada Mustafa Berk Kara’nın attığı gollerle temsilcimiz maçı 8-0 kazandı.

Kafkasspor aldığı bu galibiyetle liderliğe yükseldi.