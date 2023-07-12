Şampiyon olarak 3. Lige çıkan İnegöl temsilcimiz Kafkasspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Tire Futbol Kulübünden 22 yaşındaki genç Batuhan Doğrukıran’ı renklerine kattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kafkasspor yöneticileri Rıdvan Şentürk ile Metin Sevinç katıldı.

Kafkasspor, geçtiğimiz yıl Tire F.K. başarılı performansıyla dikkat çeken ve birçok kulübün radarına giren 2001 doğumlu forvet oyuncusu Batuhan Doğrukıran’ı transfer etti.

Başarılı oyuncu Batuhan Doğrukıran, Kafkasspor’un 3. Lige yeni çıkmasına rağmen hedefine oynayan bir takım kurduğunu belirterek, “Ben başarıya odaklı bir oyuncuyum. Hedefi olan bir takıma geldiğimden dolayı çok mutluyum. Kafkasspor taraftarıyla, yönetim anlayışıyla daha üst ligleri hak eden bir camia. Elimden gelen katkıyı sağlayacağım” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Şentürk ise, uzun zamandır takip ettikleri Batuhan’ı transfer etmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Çok karakterli bir oyuncuya daha sahip olduk. Biz Batuhan kardeşimizden çok umutluyuz. Kendisinin ekibimize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Transferlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.