Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14.grup takımlarından İnegöl temsilcisi Kafkasspor, Bursa Atıcılar sahasında konuk ettiği Değirmenderespor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Haftaiçi olmasına rağmen yağmurlu havada 2 bine yakın taraftarın desteğini alarak sahaya çıkan kafkasspor,Kocaeli temsilcisi Değirmenderespor ile karşılaştı. İlk yarıda Ali Arashan Altuntaş ve Sergen Şakirler ile net gol pozisyonu yakalayan Kafkasspor, bu ataklardan sonuç alamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya daha istekli başlayan Kafkasspor Hakan, Göksu ve Doğukan'ın oyuna girmesiyle rakip kalede gol fırsatları aradı. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Sergen Şakirler ile ceza sahası dışında sert vuruşla topu ağlara gönderen Kafkasspor 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Kafkasspor'dan kaptan Göksu ve Değirmenderespor'dan Sezgin kırmızı kart gördü. Alınan bu skor sonrasında Kafkasspor haftayı 3 puanla kapatarak kalan son iki haftada şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

İBRAHİM USLU