KAFKASSPOR 3. LİG KAPISINI ARALADI: 1-4

BAL Ligi 14. grupta 4. Lige çıkma mücadelesi veren Lider Kafkasspor, deplasmanda konuk olduğu İstiklalspor'u 4-1 yenerek son hafta maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

Bakırköy'de oynanan karşılaşmada ilk gol sesi 4. Dakikada geldi. Ev sahibi ekip adına topu ağlara gönderen Antony İstiklalspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından topa tamamen hakim olan Kafkasspor 23. Dakikada Segen Şakirler'in şık kafa vuruşuyla durumu eşitledi. 1-1

32. Dakikada ise sahneye Ömercan Aslan çıktı. Kullanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderen Ömercan Kafkasspor'u 2-1 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında etkili futbolunu sürdüren ekibimiz 57. Dakikada Hakan Öztürk'le durumu 3-1'e getirdi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye yine Hakan Öztürk çıktı ve skoru 4-1'e taşıdı.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Kafkassspor haftayı 3 puanla kapatarak liderliğini sürdürdü. Som maçta evinde en yakın rakibi Gebzespor'u ağırlayacak olan Kafkasspor 1 puan aldığı takdirde 3. Lig yükselme maçına çıkma hakkı kazanacak.