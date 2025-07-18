Toplamda 5 kategoride akademi liglerine katılım göstereceklerini belirten Bilaloğlu, "Kafkasspor olarak altyapıya büyük bir önem veriyor ve büyük bir vizyonla yaklaşıyoruz. Bu sezon toplamda beş kategoride—U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında akademi liglerine katılım sağlayacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, oyuncularımızın bireysel ve kolektif gelişimlerini en üst seviyeye taşımak ve onları A takıma kazandırmaktır. Yalnızca yarışmacı bir anlayışla değil, aynı zamanda oyuncu eğitimi odaklı bir sistemle ilerliyoruz. Her geçen yıl kendi kapasitemizin üzerine çıkarak, kulübümüze ve Türk futboluna katkı sağlayacak genç yetenekler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadeli planlarımız doğrultusunda, Kafkasspor’un altyapısı, kulübümüzün geleceğini inşa eden en önemli yapı taşı olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN