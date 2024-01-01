AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeleri tarafından İnegöl’de devam eden çalışmaları Genel Müdür Prof. Dr. Süleyman Şahin ile birlikte incelediler.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Kurtuluş ve Kafkasspor takımlarının sanayi futbol tesislerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelediler.



Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman şu ifadeleri kullandı;

“Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürümüz Sn. Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Kurtuluş ve Kafkasspor takımlarımızın sanayi futbol tesislerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde inceledik. İnegöl’ümüzün başarılı sporcularına güzel bir haberimiz daha var. Kafkasspor’umuzun tesislerine ilave tribün, misafir takım tribünü, konaklama ve soyunma odaları ile hakem odalarının da yer alacağı ilave tesis yapımı için çalışmalarımıza başlıyoruz. Hayırlara vesile olsun.”