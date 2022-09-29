Spor gündemi programında A Spor Moderatörü Aykut İnce, Kafkasspor formasıyla canlı yayında övgüler yağdırdı.

A Spor'un moderatörü Aykut ince:

"İnegöl'de bir takım kurulmuş. İnanılmaz oyuncuları var biliyor musun? Rica ettiler formayı gösterir misin bize destek olur musun? Bursa futboluna Kafkasspor diye bir takım yapmışlar Zeki abi. Logoları da bu şekilde. Sağolsunlar bizim de adımızı yazmışlar formaya Aykut İnce diye. Eksik olmasınlar var olsunlar. Kafkasspor'u niye gösteriyorum çünkü derdimiz para değil. Derdimiz Bursaspor Kulübü'ne, Bursa futbolunu kalkındırmak için herkes elini taşın altına koyacak.Amatörden bir şahlanmanın meydana gelmesi lazım." Dedi.