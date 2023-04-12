TFF Tahkim Kurulu 12 Nisan 2023 günlü (20) sayılı toplantısında İnegöl Kafkasspor'a verilen seyirci cezası kaldırıldı.

TFF Tahkim Kurulu 12 Nisan 2023 günlü (20) sayılı toplantı gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E. 2023/199 – 2023/203

İnegöl Kafkas Gençlik Spor Kulübü’nün AFDK’nın 07.04.2023 tarih ve E.2022-2023/1360- K.2022-2023/1722 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İnegöl Kafkas Gençlik Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 4 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; somut olayın özellikleri ve gerçekleştirilen eylemler ile verilen cezanın orantılılığı açısından; seyircisiz oynama cezası yerine para cezası verilmesi gerektiği anlaşıldığından sonuç cezanın olayın özelliklerine göre takdiren 10.000,00 TL para cezası biçiminde kararın düzeltilmesine, oybirliği ile,

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu