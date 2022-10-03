KAFKASSPORDA MİLLİ GURUR

Bölgesel amatör lig’in iddialı takımı Kafkasspor, alt yapıdaki başarılarıylada adından söz ettiriyor.

Bursaspor’da dahil olmak üzere bir çok takıma oyuncu gönderen temsilcimiz, son olarak 2009 doğumlu futbolcusu Ömer Faruk Çiftçi, 5-7 Ekim’de Erzurum’da gerçekleşecek olan genç milli takım seçmelerine, U-14 güney Marmara karmasına davet edildi.

Alt Yapı çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet etmeye devam eden İnegöl Kafkasspor kulübünü ve Ömer Faruk Çiftçi’ye başarılar dileriz.