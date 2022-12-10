

Bölgesel Amatör Lig(BAL) İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, deplasmanda konuk olduğu İzmit Temsilcisi Değirmenderespor'u 2-0 yenerek liderlik şansını sürdürdü.

BAL Ligi 14. grup takımlarından Kafkasspor , Değirmendere deplasmanında ilk yarıya hızlı başladı.

Dakikalar 13'ü gösterdiğinde orta alanda toplan buluşan Hakan Öztürk , sol kanatta kendini boşa çıkaran Furkan Yıldırım'a pas verdi. Furkan'ın vuruşunda top meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde gelişen kontra atakta Görkem'in pasını gole çeviren Hakan Öztürk farkı ikiye çıkardı.0-2

İlk yarının son dakikalarında ise Kafkasspor İsmail'le yakaladığı net pozisyonu gole çeviremedi.

İkinci yarıda ise her iki takımda birbirlerini hataya zorladı.

75. Dakikada tartışmalı kararla penaltı kazanan Değirmendere bu fırsattan yararlanamadı. Kaleci Ömercan penaltıyı kurtardı.

Bu dakikadan sonra her iki takımın geliştirdiği ataklar golle sonuçlanmayınca, maç ilk yarıda atılan gollerle sona erdi.

11. hafta maçları sonucu Kafkasspor puanını 25 ' e çıkarırken 3. lige çıkma yolunda önemli bir galibiyete imza atmış oldu.