Kafkasspor Basın Sözcüsü İsmail Özbek hafta sonu 3-0 kazandıkları Nişantaşı maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk maçın her zaman zor olduğunu belirten Özbek “ Bildiğiniz üzere sahamızın bakımda olmasından dolayı ilk maçımız olan Nişantaşı maçını Bursa Veysel Karani sahasında oynadık. Maçın genelinde üstün olan takım bizdik. Maçı da Abdullah Çınar, Furkan Yıldırım ve Engincan Koşar’ın atmış olduğu gollerle 3-0 kazandık. Tabi burada kırılma noktası maç 0-0 devam ederken kalecimiz Ömer Can’ın çıkarmış olduğu penaltıydı. Bu penaltıdan hemen sonra iyi aksiyon göstererek golleri bulduk. Amacımız Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Yalova Altınova Belediyespor maçını da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Nişantaşı maçının Bursa’da olmasına rağmen oldukça yüksek sayıda taraftarlarının maça geldiğini belirten Özbek “ Fuar hazırlıklarının devam ettiği bir süreçte, cumartesi olmasına rağmen, oldukça yüksek sayıda taraftarımız Bursa’ya gelerek 90 dakika boyunca takımımızı desteklemişlerdir. Buradan bizi destekleyen Kamikaze taraftar grubumuza ve Bursa’lı futbolseverlere teşekkür ediyorum. Bu galibiyetimiz taraftarlarımıza armağan olsun” diye konuştu