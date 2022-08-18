İlk etap çalışmalarını İnegöl’de sürdüren İnegöl Kafkasspor, ilk hazırlık maçına 21 Ağustos Pazar günü Yalovaspor karşısında çıkıyor. Saat 18.00’da Orhangazi İlçe Stadı'nda oynanacak olan maçı futbolseverlerin ilgiyle takip etmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özbek; “İlk etap kampımıza 7 Ağustos’ta başladık. Çalışmalarımızı İnegöl' de günde çift antrenmanla yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Nasip olursa pazar günü Orhangazi İlçe Stadı'nda Yalovaspor ile saat 18.00’da hazırlık karşılaşması oynayacağız. Takımımızın seviyesini görmek açısından bizim için iyi bir karşılaşma olacak. Salı gününe kadar çalışmalarımızı İnegöl’de sürdürüp, perşembe günü yaklaşık 13 günlük kamp için Afyon’a hareket edeceğiz. Afyon’da da güçlü rakiplerle oynayarak lige hazır hale gelerek, hedefimiz olan 3. Lige çıkmak istiyoruz” diye konuştu.