

3. Lige çıkma mücadelesi veren BAL ligi İnegöl temsilcilerinden Kafkasspor, deplasmanda konuk olduğu Yalova Altınovaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sezonun ilk maçında rakiplerini 3 golle yenerek 3 puanla tanışan iki takımın mücadelesini yüzlerce taraftar izledi.Denk takımların mücadelesi şeklinde geçen ilk yarının 39. Dakikasında sol kanattan atak geliştiren Kafkasspor, Abdullah'ın ortasında kaleci ile karşı karşıya kalam Furkan'la net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına ise İnegöl Temsilcisi hızlı başladı. Adeta topu rakip kaleye yıkan Kafkasspor, 61. Dakikada sağ kanattan Muhammed'in ortasını göğsüyle indiren Göksu göğsüyle topu Hakan Öztürk'e indirdi. Hakan sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Golün etkisini çabuk atlatan Altınovaspor, duran toptan durumu eşitledi. 65. Dakikada atılan kafa golüyle maç 1-1 oldu.

83. Dakikada Hakan Öztürk'ün sert şutu kalecide kaldı.

Uzatma dakikalarında ise Furkan Yıldırım ve Vedat iki pozisyon daha bulan ekibimiz sonucu değiştiremedi. Rakibine göre üstün futbol oynayan Kafkasspor, zorlu Yalova Altınova deplasmanında 2 puan bıraktı.

Bu sonuçla her iki takım 2. haftayı 4 puanla tamamlamış oldu.