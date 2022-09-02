KAFKASSPOR AFYON’DA KAMPA GİRDİ

Bölgesel Amatör Lig İnegöl temsilcilerinden Kafkasspor, 25 Eylül’de başlayacak lig öncesi sezon hazırlıkları kapsamında Afyon’da kampa girdi.

3. lige çıkma mücadelesi verecek olan Kafkasspor’un 13 gün sürecek Afyon kampı başladı. Yalovaspor ve Gençlergücü ile oynanan hazırlık karşılaşmalarıyla ilk etap çalışmalarını tamamlayan Kafkasspor, Afyon’da yeni sezona güçlü ve moralli girmek için çalışacak.

2 MAÇTA 7 GOL ATTILAR

Bir çok profesyonel oyuncuya imza attıracak tüm dikkatleri üzerine çeken Kafkasspor, 1. Etap çalışmaları kapmasında Yalovaspor’la oynadığı karşılaşmadan 2-1, Gençlergücü ile oynanan karşılaşmadan ise 5-1’lik galibiyet almıştı.

Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu’nun tüm sporcuları deneme şansı bulduğu her iki maçta da oynanan futbol beğeni toplamıştı.

YARIM KALAN HİKAYEMİZ VAR

Kafkasspor Basın Sözcüsü Recai Baykan verimli bir kamp programı geçirmek istediklerini belirterek, “Geçen yıldan yarım kalmış bir hikayemiz, şehire yaşattığımız bir heyecan var. Bu işe gönül vermiş 49 yönetici, devamında bizden başarı bekleyen bir camiamız var. Bu kapsamda iddialı bir kadro kurarak, tesislerimizi yenileyerek, store projemizin startını vererek, otobüsümüzü kulübe kazandırarak, ne kadar istekli olduğumuzu göstermiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor, moral motivasyon olarak ta güç depoluyoruz. Lige biz şimdiden hazırız” diye konuştu.

Rakiplerine gözdağı veren Baykan, Afyon’da ki kamp sürecinde yine hazırlık maçlarının oynanmasının planladığını vurguladı.