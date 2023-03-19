Bölgesel Amatör Lig(BAL) İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, Bursa Atıcılar sahasında konuk ettiği İstanbul ekibi Kavacıkspor'u 2-0 yenerek 3. Lige çıkma yolunda bir engeli daha aştı.

2 bine yakın taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkan Kafkasspor, ilk yarıda etkili futboluyla dikkat çekti. Sağlı sollu ataklar geliştiren İnegöl ekibi 28. Dakika ceza sahası dışından rakip fileleri havalandıran Ömer Faruk Boz ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. yarısında da topu rakip kaleye yıkmayı başaran Kafkasspor , 89 . dakikada takımın en golcü ismi Hakan Öztürk ile farkı 2'ye çıkardı.

Bu dakikadan sonra başka gol sesi çıkmayınca maç ev sahibi ekibin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.