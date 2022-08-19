2022/2023 sezonun startını veren İnegöl Kafkasspor, Başkan Celal Ter’in önderliğinde, yönetim kadrosuyla vizyonuna vizyon katıyor.

İş hayatındaki başarılarını, kurumsal yapı ve profesyonel yönetime borçlu olduğunu işaret eden başkan Ter, Kafkasspor kulübünüde aynı vizyonla yönetiyor.

Yapılan hamleler neticesinde, kurumsal yapının görüntüleri, kulübe demirbaş olarak kazandırılan otobüsle gün yüzüne çıkmaya başladı. Bilindiği gibi bir çok profesyonel takımın bu konuda mağduriyetler yaşadığı biliniyor.

Tesisleşme konusundada ciddi çalışmalar yapılıyor.