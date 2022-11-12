Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Kafkasspor, sahasında ağırladığı Gebze Tayfunspor'u 3-0 liderlik koltuğunu korudu.
Kafkasspor, rakibi Gebze Tayfunspor'u Bursa Atıcılar 3 sahasında ağırladı.
37'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında topla buluşan Ömer'in vuruşu golü getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
2. Yarıya hızlı başlayan temsilcimiz 66'ncı dakikada Hakan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mustafa, farkı 3'e çıkardı. Maç Kafkasspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.