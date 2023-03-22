3. lige çıkma mücadelesi veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor’un deplasmanda oynadığı Gebze Tayfunspor maçında 1. Dakika golü buldu.

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Maçın başlama düdüğüyle kontra atağa kalkan Kafkasspor daha maçın 1. Dakikası dolmadan 57. Saniye de Tugay Tiryaki’nin ayağından bulduğu golle maçta 1-0 önce geçti.

Ataklara aralıksız devam eden Kafkasspor'da Tugay Tiryaki 9. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı.

Kafkasspor'da 19. dakikada Hakan Öztürk'le golü bulan Kafkasspor maçı 3-0'a getirdi. Ataklarını devam ettiren ilk yarının son dakikalarında Ali Arashan ile 4.golünü attı. İlk yarı Kafkasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 

65. dakikada Gebze Tarfunspor'dan Anılcan takımının ilk golünü atarak skoru 4-1 yaptı.  