3. lige çıkma mücadelesi veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor’un deplasmanda oynadığı Gebze Tayfunspor maçında 1. Dakika golü buldu.
Maçın başlama düdüğüyle kontra atağa kalkan Kafkasspor daha maçın 1. Dakikası dolmadan 57. Saniye de Tugay Tiryaki’nin ayağından bulduğu golle maçta 1-0 önce geçti.
Ataklara aralıksız devam eden Kafkasspor'da Tugay Tiryaki 9. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı.
Kafkasspor'da 19. dakikada Hakan Öztürk'le golü bulan Kafkasspor maçı 3-0'a getirdi. Ataklarını devam ettiren ilk yarının son dakikalarında Ali Arashan ile 4.golünü attı. İlk yarı Kafkasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda
65. dakikada Gebze Tarfunspor'dan Anılcan takımının ilk golünü atarak skoru 4-1 yaptı.